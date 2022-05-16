В Ереване уже задержали 155 противников Пашиняна

Полиция Армении задержала во вторник утром 155 человек на акциях протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 155 человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что с 07:00 начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, «столица будет парализована». По его словам, в 18:00 во вторник на площади Франции пройдет очередной митинг.