США успешно испытали гиперзвуковое оружие

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление ВВС США.

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW, говорится в документе. После отделения от самолета блок ARRW «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука».

Отмечается, что «испытание было проведено безупречно» и США «делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим».