Приграничную с Украиной Курскую область обстреляли из крупнокалиберного оружия

Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничное с Украиной село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», - сообщил Старовойт.