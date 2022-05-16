Что происходит в Таджикистане: заявление МВД

В сообщении таджикского правоохранительного ведомства говорится, что «несведущие юноши совершили вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО», в результате чего трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Это первое официальное заявление таджикских властей по ситуации в Хороге, которая остается нестабильной последние три дня, отмечает издание.

Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило гибель местного жителя во время прошедшей в понедельник акции протеста в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает Радио Озоди.

В сообщении МВД Таджикистана, распространенном утром 17 мая, говорится, что группа молодых жителей Хорога «...совершила вооружённое нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые выполняли свои служебные обязанности в здании областного суда, и взорвали ручную гранату».

В сообщении отмечается, что раненые сотрудники правоохранительных органов госпитализированы. МВД Таджикистана подчеркивает, что «во время отражения вооруженного нападения З. Назришоев получил ранения и скончался в больнице», хотя несколько источников рассказали, что молодой человек погиб при других обстоятельствах, подчеркивает Радио Озоди.

МВД Таджикистана обвинило в организации незаконного митинга Мамадбокира Мамадбокирова, неофициального лидера Бадахшана, который «действовал во главе и по указанию Улфатхоним Мамадшоевой и лица, находящегося в розыске, Алима Шерзамонова».

Радио Озоди напоминает, что 14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста, потребовав отставки главы Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре и прекращения преследования жителей Бадахшана. Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ. МВД Таджикистана подтвердило, что «во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации». По данным правоохранительного ведомства, в отношении организаторов инцидента прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело.

Также отмечается, что в условиях отсутствия доступа в интернет в Хороге оценить текущую ситуацию в этом городе сложно.