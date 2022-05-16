Около 28 тысяч солдат: потери России в Украине растут
За 83 дня войны в Украине Россия уже потеряла около 27 900 военных, 3 009 боевых бронированных машин, 201 самолет и 167 вертолетов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:
• личного состава – 27 900 (+200) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1 235 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3 009 (+35) ед,
• артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
• РСЗО – 198 (+3) ед,
• средств ПВО – 90 (+1) ед,
• самолетов – 201 (+1) ед,
• вертолетов – 167 (+2) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед,
• крылатых ракет – 97 (+0) ед,
• кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 109 (+8) ед,
• специальной техники – 43 (+1).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Запорожском направлениях.