Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд из-за Индии

Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, достигнув €438,25 за тонну, сообщает Agency France Press (AFP).

«Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне €422,50 за тонну», - отметил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

Отмечается, что торги закрылись на отметке €438,25 за тонну после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых.