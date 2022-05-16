Азербайджанская нефть дорожает

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 мая выросла на 2,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 119,39 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,19 доллара – до 118,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,71 доллара, составив 76,46 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 мая повысилась на 1,79 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 113,14 доллара за баррель.