Банкир из Азербайджана окончил программу будущих лидеров Американской банковской ассоциации

В связи с окончанием программы всем выпускникам, в том числе Фариду Самедову, вручили специальные награды во время ежегодного собрания BAFT в Вашингтоне. Всего программу будущих лидеров окончили 35 экспертов из 22 стран.

Седьмой год подряд Ассоциация банков по финансам и торговле (BAFT), дочерняя компания Американской банковской ассоциации, проводит программу будущих лидеров (BAFT Future Leaders Program). Фарид Самедов, руководитель офиса технологических решений Kapital Bank, участвовавший в программе в этом году, успешно завершил ее.

Цель программы – выявить и поддержать развитие талантливых лидеров в постоянно трансформирующейся банковской индустрии. BAFT сотрудничает с 280 финансовыми учреждениями и небанковскими организациями из 60 стран мира, что позволяет учитывать географическое разнообразие в процессе отбора и привлекать к программе профессионалов с разным опытом.

С 1 по 4 мая 2022 года Kapital Bank также принял участие в глобальном ежегодном собрании BAFT. Kapital Bank — член Американской банковской ассоциации (American Bankers Association) с 2017 года, является единственным финансовым учреждением из стран СНГ, представленным в ассоциации.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.