В Азербайджане 76 тысяч человек получили звание «Ветеран войны»

В Азербайджане 76 тысячам участников Отечественной войны предоставлено звание «Ветеран войны». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны в ответ на обращение гражданина Вугара Аскерова.

В ответе Минобороны говорится, что продолжается изучение информации об участии в боях еще 12 616 человек, включая и самого Вугара Аскерова.

После полной подготовки необходимых документов они будут переданы в соответствующую комиссию для включения в подсистему «Зафар» Министерства труда и социальной защиты населения.