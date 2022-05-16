Евросоюз приблизился к пределу антироссийских санкций

Дипломатический источник в Евросоюзе поделился с интернет-порталом Euractiv мнением, что ЕС приблизился к пределу в вопросе введения антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <…>. Мы очень близки к достижению наших пределов.Если решение по эмбарго российской нефти вызвало подобную неразбериху среди союзников, то реакция на предложение по запрете импорта российского газа обещает быть еще хуже», - заявил источник.

По его словам, страны – члены Евросоюза даже «отступили на шаг назад», хотя в переговорах с Венгрией по отмене вето на о введении эмбарго на импорт российской нефти наблюдается прогресс.