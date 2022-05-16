Баку и Анкара подпишут дорожную карту по здравоохранению
Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым находится с двухдневным визитом в Турецкой Республике.
В пресс-службе министерства haqqin.az сообщили, что вначале члены азербайджанской делегации побывали в парке Гейдара Алиева в Анкаре, где возложили венок к памятнику общенациональному лидеру, была почтена память Гейдара Алиева.
Азербайджанская делегация также посетила Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - Аныткабир.
В рамках визита в Турцию министр здравоохранения Теймур Мусаев встретится со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа, руководством университетов Анкары и Хаджеттепе и др. Помимо этого, планируется подписание Дорожной карты сотрудничества между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023-е годы.