В Кремле прокомментировали информацию о визите Путина в Турцию обновлено
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке к визиту Путина в Турцию, сообщают российские СМИ.
"В ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится, подготовка не ведётся", - заявил Песков.
* * * 11:35
Визит президента РФ Владимира Путина ожидают в Турции в ближайшие дни, российский лидер приглашен турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на деловую встречу между Россией и Турцией на высшем уровне, пишет газета Yeni Şafak.
Как сообщает газета, в ходе встреч будет готовиться почва деловой встречи высокого уровня между Турцией и Россией. «Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в среду в Анкару прибывает делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, которая проведет встречи с турецкими ведомствами, связанными с экономикой. Уточняется, что бизнесмены в составе делегации оценят инвестиционные возможности Турции.
Кроме того, отмечается, что одной из тем переговоров делегации во главе с Новаком станут вопросы транспортировки товаров. «Объем торговли между двумя странами, составлявший в прошлом году 33 миллиарда 25 миллионов долларов, в 2022 году начался со спада…. Для решения транспортной проблемы и увеличения объема торговли между делегациями будут проведены оценочные работы», - уточняет издание.