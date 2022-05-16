"В ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится, подготовка не ведётся", - заявил Песков.

В Кремле не подтвердили информацию о подготовке к визиту Путина в Турцию, сообщают российские СМИ.

* * * 11:35

Визит президента РФ Владимира Путина ожидают в Турции в ближайшие дни, российский лидер приглашен турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на деловую встречу между Россией и Турцией на высшем уровне, пишет газета Yeni Şafak.

Как сообщает газета, в ходе встреч будет готовиться почва деловой встречи высокого уровня между Турцией и Россией. «Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», - говорится в сообщении.