В Туркменистане запретили аборты

С апреля 2022 года правительство Туркменистана ввело фактический запрет на аборты и на ряд косметических услуг, тем самым усилив контроль над женским телом, говорится в докладе Международной федерации планирования семьи (IFFP), пишет издание «Хроника Туркменистана».

Авторы доклада выяснили, что доступ к услугам по прерыванию беременности был ограничен с 12 до 5 недель. Кроме того, как отмечают авторы, соответствующий закон был принят и опубликован тайно. «Этот закон фактически запрещает аборты, поскольку большинство женщин на 5-й неделе могут еще не знать о беременности. Некоторые будут вынуждены продолжать беременность против своей воли, в то время как у других не будет иного выбора, кроме как пройти через систему и получать разрешение на аборт от медицинского комитета <…>. Женщины, которые не могут сделать аборт в таких обстоятельствах, могут быть вынуждены искать врача, который может провести эту процедуру нелегально, часто за огромные деньги», – говорится в тексте документа.