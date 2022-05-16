Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника отдела «Азерпочт». Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на основании поступившего обращения о нехватке наличных денежных средств в почтовом отделении №106 почтового филиала №2 ООО «Азерпочт» прокуратурой района было проведено расследование.

Было установлено, что бывшая заведующая почтовым отделением данного филиала Гюльнара Халилова с 12 июля по 9 декабря 2021 года присвоила денежные средства в размере 16 500 манатов и 4 500 долларов США, находящиеся в казне отделения.

Прокуратурой Бинагадинского района Баку возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение или растрата лицом с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.