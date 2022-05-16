Песков: Украинцев оболванили

Украинцы – родственный России народ, это талантливые, мирные люди, но их очень долго «оболванивали». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лекции в рамках марафона общества «Знание», пишет ТАСС.

«Украинцы – это очень талантливые, мирные люди, это родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Через телевизор, на митингах, в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами этой вредной, тлетворной идеологии», - сказал Песков.

Он добавил, что когда Россия пыталась донести, что это опасная тенденция, ее никто не слушал, а «потом из этой Украины стали создавать, как сказал наш президент, «анти-Россию», то есть такое средоточие ненависти к нашей стране».