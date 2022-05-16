При генеральном спонсорстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2022»

К пятилетию «Бакинского марафона», важного события в спортивном календаре Азербайджана, был реализован ряд нововведений. Так, для соревнующихся проложили новый маршрут, а точки старта и финиша были расположены в одном месте. Участники собрались на площади Государственного флага и, преодолев дистанцию в 21 километр, вернулись на точку старта. Это нововведение позволило неподготовленным участникам раньше вернуться в исходную точку, чтобы приветствовать победителей.

15 мая по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2022», генеральным спонсором которого в очередной раз выступила компания Azercell Telecom. Тысячи любителей спорта собрались на Бакинском Приморском бульваре, чтобы принять участие в соревнованиях, проходивших под девизом «Победи ветер».

Azercell, являющийся генеральным спонсором марафона с 2017 года, в очередной раз призвал своих абонентов к здоровому образу жизни. В мероприятии приняли участие президент и руководство ООО Azercell Telecom, а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.

При поддержке цифрового партнера марафона на стартовые номера спортсменов был помещен специальный чип, который позволял следить за показателями участников марафона в течение маршрута, а также отслеживать результаты пересечения финишной линии. Это технологическое решение полностью соответствовало требованиям новой стратегической цели мобильного оператора, звучащей как «Упрощаем доступ, расширяем возможности».

Azercell наградил победителей марафона специальными подарками. Три женщины и три мужчины, первыми пересекшие финишную линию, получили престижные номера с префиксом «010» и 6-месячную подписку на тарифные пакеты Sərbəst 15. Azercell не забыл и студентов, принявших участие в «Бакинском марафоне». Студентам, занявшим первые места, были вручены специальные подарки: престижные номера с префиксом «010» и тарифные пакеты GəncOL9 с 6-месячным периодом бесплатного пользования.

Для поддержки участников марафона была подготовлена развлекательная программа. Под музыкальное сопровождение в зоне атлетов были организованы занятия пилатесом, а юных гостей марафона ждали мероприятия в детской развлекательной зоне. Завершился марафон концертной программой известных исполнителей.