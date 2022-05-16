В Италии задержали десятки мафиози

Итальянские правоохранительные органы задержали 31 человека, подозреваемого в связях с мафией, сообщает Ansa.

По данным агентства, задержанным также инкриминируется хранение и производство наркотиков, хранение оружия, вымогательство и другие преступления. Сообщается, что 29 человек были взяты под стражу, а двое помещены под домашний арест. Задержания были произведены на Сицилии, в Калабрии, а также на севере страны.

Речь идет о предполагаемых членах сицилийской мафии «Коза ностра». В частности, расследование установило, что преступная группировка причастна к произошедшей три года назад краже 16 тысяч медицинских масок для их последующей перепродажи. Кроме того, правоохранительные органы изъяли около 80 кг наркотических веществ. По подсчетам следователей, стоимость такого количества наркотиков на черном рынке составляет более 8 млн евро.