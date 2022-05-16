Европейский инвестиционный банк запускает новый проект в Азербайджане

В Азербайджане будет запущен новый проект Европейского инвестиционного банка (EIB). Об этом заявил глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мацей Чура на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

«Наша новая инициатива - Eastern Partnership Investment in Connectivity (EPIC), которая предусматривает техническую помощь в подготовке и реализации инфраструктурных проектов, скоро будет запущена в Азербайджане», - цитирует его Trend.

По его словам, данный проект создаст возможности для бизнеса, которые способствуют диверсификации экономики и поддержке ненефтяного сектора.