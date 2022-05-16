Испания хочет удвоить военные расходы

Испания возьмет на себя обязательство перед НАТО удвоить свои оборонные расходы, чтобы довести их до 2% ВВП не позднее 2030 года, пишет газета El Pais.

Председатель правительства королевства Педро Санчес ранее обещал, что страна достигнет данной цели, но не уточнял, когда именно это может произойти. Согласно версии издания, во время намеченного на июнь саммита НАТО в Мадриде власти Испании объявят об этом официально. По расчетам правительства, обозначенная цель будет достигнута не позднее 2030 года, хотя может быть и раньше – в 2028 или 2029 году – в зависимости от динамики ВВП.

В 2021 году на оборонные расходы Испании пришлось €12,2 млрд, то есть чуть более 1% ВВП. В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, но в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30.