В Украине заявили, что бойцов с «Азовстали» обменяют на российских пленных видео;обновлено
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных. Об этом в телеграм сообщила вице-премьер, министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук.
"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции", - написала она.
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«Вчера началась сдача в плен боевиков «нацподразделения» «Азов» и украинских военных, заблокированных на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, все нуждающиеся в медицинской помощи направлены в больницу Новоазовска в «ДНР», - говорится в информации оборонного ведомства РФ.