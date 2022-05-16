С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных. Об этом в телеграм сообщила вице-премьер, министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук.

"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции", - написала она.