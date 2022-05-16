Ганц признал: Иран направил два беспилотника в Израиль

Во вторник, 17 мая, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что в феврале были сбиты два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся из Ирана в Иудею и Самарию или в сектор Газа.

Ранее в марте сообщалось, что беспилотники были перехвачены американским истребителем над Ираком.