Ганц признал: Иран направил два беспилотника в Израиль
Во вторник, 17 мая, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что в феврале были сбиты два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся из Ирана в Иудею и Самарию или в сектор Газа.
Ранее в марте сообщалось, что беспилотники были перехвачены американским истребителем над Ираком.
Он сообщил, что Иран разрабатывает высокоточные крылатые ракеты, ракеты класса «земля-земля» и БПЛА с дальностью перелета в тысячи километров.
«Мы видели один пример попытки применения иранского оружия в феврале. Как уже случалось несколько раз, Корпус стражей исламской революции (КСИР) отправил пару беспилотников из Ирана в сторону Израиля. Исходя из того, что к БПЛА были прикреплены парашюты, мы предполагаем, что целью запуска было их десантирование в секторе Газа или в Иудее и Самарии, где их должны были подобрать террористические организации», - заявил глава Минобороны Израиля.