Москва высылает двух сотрудников посольства Финляндии

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю в связи с выдворением двух российских дипломатов и конфронтационным курсом Хельсинки в отношении РФ, а также объявило персонами нон грата двух сотрудников финского посольства.

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - добавили в министерстве.