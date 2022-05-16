В Госдуме намерены запретить обмен военных с «Азовстали»

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - цитирует ТАСС спикера Госдумы.

«Нацистские преступники» не должны подлежать обмену, надо сделать все, чтобы они предстали перед судом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так Володин прокомментировал соответствующее предложение депутата Анатолия Вассермана. По словам Володина, Россия «делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной – это одна из целей специальной военной операции».

Отметим, что российские власти и государственные российские СМИ называют «националистическим» полк «Азов», его участников – «неонацистами».

16 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше 260 человек, в том числе более 50 раненых. Командование Вооруженных сил Украины назвало это «операцией по спасению», подчеркнув, что вскоре военные с «Азовстали» будут обменяны. Минобороны РФ заявило, что военные сдались в плен.