В Госдуме намерены запретить обмен военных с «Азовстали»
«Нацистские преступники» не должны подлежать обмену, надо сделать все, чтобы они предстали перед судом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - цитирует ТАСС спикера Госдумы.
Так Володин прокомментировал соответствующее предложение депутата Анатолия Вассермана. По словам Володина, Россия «делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной – это одна из целей специальной военной операции».
Отметим, что российские власти и государственные российские СМИ называют «националистическим» полк «Азов», его участников – «неонацистами».
16 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше 260 человек, в том числе более 50 раненых. Командование Вооруженных сил Украины назвало это «операцией по спасению», подчеркнув, что вскоре военные с «Азовстали» будут обменяны. Минобороны РФ заявило, что военные сдались в плен.