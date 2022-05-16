Россия поможет Таджикистану укрепить границу

В регионе Центральной Азии сохраняются различные риски – в первую очередь связанные с Афганистаном, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на конференции «Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности».

«Ситуация (в Афганистане – ред.), к сожалению, пока далека от стабильности. В последнее время ситуация осложняется в северных районах Афганистана, что вызывает озабоченность наших партнеров – в частности, Таджикистана. Тем не менее, мы готовы сотрудничать», - цитирует Руденко Sputnik Таджикистан.

Россия готова помогать Таджикистану укреплять пограничную безопасность, а также оказывает содействие в рамках ОДКБ, напомнил замглавы российского МИД. «Мы помогаем этим странам военным образом, укрепляем пограничную безопасность, оказываем содействие в рамках ОДКБ», - резюмировал Андрей Руденко.