В Турции выросли продажи недвижимости благодаря россиянам и украинцам
В Турции резко возросли продажи жилой недвижимости, в том числе, в связи с высоким спросом на дома и квартиры у россиян и украинцев, передает Deutsche Welle со ссылкой на статистическое ведомство Турции Tüik.
Как указывается, в апреле было продано 133 058 единиц жилья, при этом данный показатель возрос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число сделок по покупке недвижимости с гражданами иностранных государств возросло непропорционально сильно – на 58,1%. За месяц число купленных квартир и домов в Турции россиянами увеличилось вдвое – с 547 в марте до 1152 в апреле. За год этот показатель вырос на 186%. Покупатели недвижимости из России при этом в апреле вышли на первое место среди приобретающих жилье иностранцев, обойдя при этом иранцев, которые возглавляли этот рейтинг как в марте, так и год назад.
Также выросли продажи турецкой недвижимости украинцам. В апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года этот показатель увеличился на 180%, по сравнению с мартом – на 56%.
По словам сооснователя стамбульской компании по продаже недвижимости Golden Sign Гуль Гуль, «это богатые россияне, но не олигархи». «Некоторые из них покупают сразу 3-5 квартир в Турции. Для иностранцев инвестиции в турецкую недвижимость привлекательны, в том числе, из-за ослабления национальной валюты – лиры», - цитирует его Reuters.
При этом цены на турецком рынке недвижимости стремительно возросли. Согласно статистике Центробанка Турции, в феврале 2022 года рост цен на недвижимость почти достиг 100% в годовом отношении.