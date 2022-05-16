В Турции выросли продажи недвижимости благодаря россиянам и украинцам

В Турции резко возросли продажи жилой недвижимости, в том числе, в связи с высоким спросом на дома и квартиры у россиян и украинцев, передает Deutsche Welle со ссылкой на статистическое ведомство Турции Tüik.

Как указывается, в апреле было продано 133 058 единиц жилья, при этом данный показатель возрос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число сделок по покупке недвижимости с гражданами иностранных государств возросло непропорционально сильно – на 58,1%. За месяц число купленных квартир и домов в Турции россиянами увеличилось вдвое – с 547 в марте до 1152 в апреле. За год этот показатель вырос на 186%. Покупатели недвижимости из России при этом в апреле вышли на первое место среди приобретающих жилье иностранцев, обойдя при этом иранцев, которые возглавляли этот рейтинг как в марте, так и год назад.

Также выросли продажи турецкой недвижимости украинцам. В апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года этот показатель увеличился на 180%, по сравнению с мартом – на 56%.