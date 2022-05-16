Лавров: вступление Финляндии и Швеции в НАТО «ничего не меняет»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО особо ничего не изменит, потому что они уже много лет сотрудничают с Альянсом. Его слова в телеэфире приводит российский «Интерфакс».

«Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы принимают участие в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает в военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже, пожалуй, нет большой разницы», - заявил Лавров.