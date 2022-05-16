Шахин Мустафаев едет в Иран
В среду, 18 мая, делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит с официальным визитом Иран.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабине министров Азербайджана, в состав делегации входят представители министерств энергетики, высоких технологий и транспорта, иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и других структур.
В рамках визита запланированы встречи в Министерстве дорог и градостроительства Ирана, Министерстве иностранных дел, Генеральном штабе Вооруженных сил и других структурах.
На встречах будут обсуждены вопросы в сферах транспорта и транзита, логистики, энергетики, торговли, инвестиций, и другие вопросы. Одной из основных тем обсуждения станет реализация меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республики через территорию Ирана, а также роль, которую будет играть реализация этого проекта в обеспечении регионального развития.