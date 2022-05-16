Кремль о передаче Украине замороженных российских активов

Россия примет ответные меры в случае изъятия на Западе активов ЦБ России в пользу Украины, так как подобный шаг был бы прямым воровством российских средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет фактически прямое воровство», - цитирует его ТАСС.

По его словам, «подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа», который будет продумываться. Он отметил, что российской стороне «никто не говорил» о таких планах Запада.