В Турции схвачены террористы ИГИЛ: готовили теракты

Министерство внутренних дел Турции сообщило во вторник о задержании трех подозреваемых, в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Как передает Anadolu, боевики были схвачены в провинции Бурса в результате спецоперации, проведенной на основе анализа данных материалов, изъятых в доме террориста, задержанного в 2021 году в провинции Чорум. Террорист, известный по позывным «Мухаммед Элали» был схвачен в 2021 году по обвинению в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Сообщается, что сегодня в Бурсе были задержаны еще три иностранных гражданина - Халид Альджасем, Энес Эльганнем, а также Сулейман Эльхамуд. Все трое по данным правоохранительных органов, планировали теракты с участием смертников на территории Турции.