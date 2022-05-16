Кремль о позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Нежелание Турции видеть в НАТО Финляндию и Швецию является вопросом взаимоотношений между членами альянса, и в Кремле не хотели бы в них вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос отношений между этими странами и отношений внутри самого альянса. Мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения. Наше отношение к расширению НАТО хорошо известно, мы неоднократно об этом говорили, а тема взаимоотношений между странами НАТО к нам не относится», - цитирует его Interfax.