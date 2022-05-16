Учения МЧС в связи с «Гран-при Азербайджана» фото; видео
В рамках подготовки к «Гран-при Азербайджана» Формулы-1 2022 года в Баку операционная компания «Бакинское городское кольцо» и Бакинский клуб маршалов приступили к организации мероприятий и тренировок для повышения квалификации и опыта маршалов.
С этой целью с 14 мая Академия МЧС при поддержке министерства общей продолжительностью четыре дня проведет подготовку маршалов по специальности пожарная охрана и спасание.
Как заявили haqqin.az в ведомстве, целью учений, проводимых под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления МЧС полковника Агали Гусейнова, является проверка реальности оперативных планов и планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций во время проведения соревнований, повышение профессионализма маршалов по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий.
Всего в данных тренингах, состоящих из теоретической и практической частей, приняли участие 191 человек. Сотрудники специальной подготовки Академии выступили перед участниками с презентациями по укреплению навыков в области чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности, предотвращения таких происшествий и организации аварийно-спасательных работ.
В практической части четко разъясняются правила поведения при чрезвычайных ситуациях, а также назначение специальных машин и средств, применяемых в пожарно-спасательных работах.