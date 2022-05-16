В рамках подготовки к «Гран-при Азербайджана» Формулы-1 2022 года в Баку операционная компания «Бакинское городское кольцо» и Бакинский клуб маршалов приступили к организации мероприятий и тренировок для повышения квалификации и опыта маршалов.

С этой целью с 14 мая Академия МЧС при поддержке министерства общей продолжительностью четыре дня проведет подготовку маршалов по специальности пожарная охрана и спасание.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, целью учений, проводимых под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления МЧС полковника Агали Гусейнова, является проверка реальности оперативных планов и планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций во время проведения соревнований, повышение профессионализма маршалов по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий.