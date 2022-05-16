Офис Зеленского: Переговоры с Москвой приостановлены

Несмотря на приостановку переговоров с Россией, война все равно будет решаться за столом переговоров. И модерировать процесс будет украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

«Понятно, что сейчас он (переговорный процесс, – ред.) приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», - отметил Подоляк.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина «практически» вышла из переговорного процесса с Россией.