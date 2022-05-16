Финская государственная газовая компания Gasum («Газум») стала первой, кто обратилась в арбитражный суд из-за требований России об оплате газа в рублях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, Gasum не будет выполнять требование «Газпрома» оплачивать поставленный газ в рублях. «Gasum не принимает требования «Газпром экспорта» о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты», - говорится в заявлении.

Кроме того, у компаний есть значительные разногласия по другим требованиям, выдвинутым по соглашению, отмечается в пресс-релизе. В компании добавили, что у Gasum «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», так как требование «Газпрома» противоречит интересам финских потребителей. По мнению компании, односторонний запрос «Газпрома» о проведении расчетов в рублях не соответствует условиям соглашения между компаниями, заключенного осенью 2021 года.