Захоронение обнаружено на обочине окружной дороги неподалеку от Макарова, где находились позиции российских военных. В яме находились тела трех мужчин, включая гражданина Чехии. Рядом с захоронением была оставлена растяжка с гранатой «Ф-1». «Два человека были убиты выстрелами в голову, один – в живот. На месте захоронения обнаружены документы одного из погибших – гражданина Чехии», - добавили в полиции.

Под Макаровым (пгт в Киевской области Украины – ред.) обнаружено новое захоронение гражданских лиц, убитых российскими военными. Среди погибших оказался иностранец, сообщает The Insider со ссылкой на полицию Киевской области.

Личности других убитых пока не установлены.

Следователи выяснили, что погибший гражданин Чехии до начала войны работал в Украине дальнобойщиком, а во время боевых действий стал волонтером. Связь с ним прервалась 3 марта. На родине у 49-летнего иностранца остались жена и брат.

Неподалеку от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя – оперативного работника МВД на пенсии. Он вышел за дровами и не вернулся. По данным полиции, российские военные убили пенсионера, раздели и закопали неподалеку от своих позиций. На теле погибшего видны следы пыток.

Об обнаружении захоронения под Макаровым с телами трех человек Генпрокуратура сообщила 9 мая. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.