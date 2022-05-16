Джекпот в €205 млн: установит ли Супереналотто новый рекорд?

Хотите получить шанс стать одним из крупнейших победителей Супереналотто? У нас есть хорошие новости: чтобы играть в этот лотерейный хит, ехать в Италию совсем не обязательно. Благодаря theLotter, ведущему в мире сервису доставки лотерейных билетов , вы можете участвовать в крупнейших итальянских тиражах, даже если живете в Азербайджане!

За последние 25 лет итальянская Супереналотто наделала немало шуму, разыграв некоторые из крупнейших джекпотов в мире. Многомесячные серии переходов, позволяющие джекпоту достигать невероятных размеров, для этой лотереи отнюдь не редкость.

Какого размера могут достичь джекпоты Супереналотто?

Так как у джекпота Супереналотто нет «потолка», его потенциал безграничен. Сейчас лотерея разыгрывает €205 млн, и вы можете играть за этот приз, не выходя из дома!

За свою историю лотерея породила немало мультимиллионеров, но ее самый крупный приз был сорван 13 августа 2019 года. Этот джекпот накапливался более года и достиг невероятного размера - 209 миллионов евро. Именно эта сумма была выиграна одним счастливым билетом. На тот момент это был крупнейший лотерейный выигрыш в истории Европы.

Как вы можете выиграть джекпот Супереналотто?

Супереналотто является одним из самых прямолинейных лото Европы. Для выигрыша вам просто нужно угадать 6 чисел – в этой лотерее вам не надо беспокоиться о дополнительных или бонусных номерах. «Магическим ингредиентом» является относительно широкий диапазон угадывания – 1-90. Именно он позволяет лотерее разыгрывать астрономические призы, ведь шансы сорвать ее джекпот составляют приблизительно 1 к 600 миллионам!

Но, чтобы иметь шанс выиграть какой-либо приз Супереналотто, вам, в первую очередь, необходимо приобрести билет. Благодаря theLotter, купить официальные билеты итальянских лотерей из Азербайджана не только возможно, но и очень, очень просто!

Для этого вам необходимо зарегистрировать учетную запись на theLotter.com, а затем выбрать Супереналотто из широкого списка доступных на theLotter лотерей. Процесс выбора номеров в онлайн-ставке покажется очень знакомым тем, кто хоть когда-нибудь играл с бумажными билетами. Но когда вы играете онлайн на theLotter, в вашем распоряжении есть дополнительные игровые опции.

Наряду с участием с обычными одноразовыми билетами (как если бы вы покупали билеты в магазине), theLotter дает вам возможность более эффективно контролировать свою игру с подписками и мультиабонементами, которые позволяют вам заранее обеспечить участие в будущих тиражах Супереналотто. Вы также можете повысить свои шансы на выигрыш, вступив в синдикат. Кроме того, клиенты theLotter могут наслаждаться эксклюзивными комбо-пакетами сервиса, совмещающими персональную ставку и игру в синдикате.

Как работает сервис theLotter?

После того как вы оформите ваш заказ, агенты theLotter купят от вашего имени физические лотерейные билеты. Эти билеты сканируются и загружаются в вашу учетную запись на сайте сервиса. Скан-копии служат доказательством приобретения билета, и вы можете в любое время посмотреть их. Сами же билеты в полной надежности дожидаются тиража в местном филиале сервиса.

Когда вы играете онлайн на theLotter, вам не нужно беспокоиться о том, что вы потеряете билет или забудете проверить результаты. Если ваш билет окажется выигрышным, theLotter уведомит вас об этом по электронной почте и/или SMS-сообщением! И, самое важное: theLotter НЕ БЕРЕТ комиссий с выигрышей, так что какую бы сумму вам не повезет выиграть в Супереналотто, она целиком будет ваша.

Играйте за джекпот Супереналотто онлайн!

Фанаты лотерей со всего мира выигрывают с theLotter уже 20 лет. За этот период сервис выплатил более $110 млн по 7 миллионам купленным через него выигрышным билетам.

Тиражи Супереналотто проводятся часто: по вторникам, четвергам и субботам в 23:00 по времени Баку (19:00 GMT). Так что, если вы хотите получить шанс выиграть в ближайшем розыгрыше, мы советуем поторопиться. Предупреждаем: после того, как текущий джекпот будет сорван, следующий цикл Супереналотто начнется с отметки €1,3 млн. Это означает, что пройдет немало времени перед тем, как первый приз лотереи вновь достигнет впечатляющих размеров. Так что время играть за огромный джекпот – сейчас!

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