Десятки северокорейцев уже погибли от «лихорадки»

На фоне вспышки коронавируса власти Северной Кореи сообщили о смертях еще шести человек от «лихорадки». Тем самым число скончавшихся к вечеру 16 мая возросло до 56, заявляет Deutsche Welle со ссылкой на государственное информагентство ЦТАК.

В общей сложности данное заболевание выявлено у 1 483 060 человек, не менее 663 910 человек проходят лечение, указало агентство. По данным ЦТАК, «во все аптеки» Пхеньяна была направлена армия, которая начала развозить медикаменты. Тем самым предполагается «незамедлительно устранить несоответствия в поставках лекарств».

Вместе с тем, проводится широкомасштабная информационная кампания о варианте коронавируса «омикрон», а к выявлению инфицированных привлечены тысячи чиновников, учителей и студентов-медиков, сообщается далее.