Министерство внутренних дел Азербайджана выступило с заявлением, в котором осудило ложную информацию посольства Великобритании о силовом разгоне акции в Баку и задержании протестующих. МВД называет распространение ложной информации недопустимым и считает это необоснованным вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

«Как уже сообщалось, 14 мая 2022 года группа лиц провела несогласованную с соответствующими государственными структурами акцию на площади Фонтанов на территории Сабаильского района. Несмотря на то, что акция была проведена в нарушение закона «О свободе собраний», сотрудники полиции не вмешивались в акцию, а напротив обеспечили безопасность участников. Никаких инцидентов во время акции зафиксировано не было.

Таким образом, распространение посольством Великобритании ложной информации о вмешательстве полиции и задержании большого количества участников акции не допустимо и является необоснованным вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

Организаторы и участники акции заявили, что она прошла нормально и удовлетворительно оценили действия полиции. Вызывает недоумение ложная оценка акции со стороны посольства Великобритании. Расцениваем это заявление как попытку подорвать репутацию полиции, которая выполняла свои служебные обязанности», - говорится в заявлении, поступившем в редакцию haqqin.az.

МВД призывает посольство Великобритании признать совершенную ошибку и опровергнуть распространенное заявление.

«Надеемся, что посольство Великобритании будет избегать попыток создания искусственных политических барьеров и будет осуществлять деятельность, служащую для развития сотрудничества и искреннего диалога между двумя странами», - говорится в заявлении.