Иранские беспилотники будут производить в Таджикистане

Завод по производству иранских беспилотников «Абабиль-2» в целях расширения военного сотрудничества открылся в Душанбе при присутствии начальника Генштаба ВС Ирана генерала Мохаммада Багери и министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, передает IRNA.

«Сегодня мы находимся в состоянии, что мы можем экспортировать военную технику в дружественные страны в дополнение к удовлетворению внутренних потребностей в целях повышения безопасности и стабильного мира», - отметил Багери.

БПЛА «Абабиль-2» разработан для разведки, наблюдения и уничтожения. Беспилотники «Абабиль-2» с GPS управлением типа «Абабиль», способных вести разведку на расстоянии до 200 км за 1,5 часа. Данные БПЛА оснащены специальным оборудованием, которое позволяет эффективно отслеживать цели противника.