Условным «куратором восстановления» захваченного Мариуполя станут чеченцы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.

"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ" – ред.) сообщали о "шефстве" от Чечни - из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", - пишет он.

Андрющенко сообщает, что информация уже частично подтвердилась - чеченские политики уже встретились с оккупантами города.