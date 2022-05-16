Мариуполь хотят отдать «кадыровцам» советник мэра
Условным «куратором восстановления» захваченного Мариуполя станут чеченцы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.
"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ" – ред.) сообщали о "шефстве" от Чечни - из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", - пишет он.
Андрющенко сообщает, что информация уже частично подтвердилась - чеченские политики уже встретились с оккупантами города.
"Сегодня в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор захвата Мариуполя с 2014 года) с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя", - рассказывает советник мэра.
При этом Андрющенко отмечает, что "кадыровцы" вели себя как хозяева и скорее проводили инвентаризацию того, что осталось, чем обсуждали "планы по восстановлению".