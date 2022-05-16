Премьер Израиля пообещал использовать против террористов «все виды вооружений»
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль будет использовать «все виды вооружений», чтобы противостоять террористам, которые стремятся причинить вред израильским гражданам или солдатам, пишет The Jerusalem Post.
«Есть четкое указание: бить по террористам, где бы они ни находились, всеми видами оружия. <…> Мы полностью поддерживаем ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] и израильскую полицию в борьбе с террористами – в Иерусалиме, Иудее, Самарии и в любом другом месте страны. Кто поднимет руку на гражданина Израиля или солдата ЦАХАЛа – будет обвинен в преступлении», - заявил Беннет на фоне растущих призывов к ЦАХАЛу использовать ударные вертолеты и ракеты класса «воздух-земля» против подозреваемых в терроризме.