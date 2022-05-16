В Баку на школьника напали с ножом
В Баку ножевое ранение получил ученик 11-го класса, передает АПА.
Сообщается, что инцидент произошел на почве личных отношений. Расследование продолжается.
В Баку ножевое ранение получил ученик 11-го класса, передает АПА.
Сообщается, что инцидент произошел на почве личных отношений. Расследование продолжается.
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