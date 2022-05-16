Президент Финляндии уверен: с Турцией можно договориться

Швеция и Финляндия столкнулись с общим вызовом из-за противостояния Турции членству северных стран в НАТО. Но эту ситуацию возможно разрешить, заявил находящийся в Стокгольме с государственным визитом финский президент Саули Ниинистё.

«Заявления со стороны Турции очень быстро менялись и ужесточались в последние дни, но я уверен, что мы разрешим ситуацию с помощью конструктивных переговоров», - передает ТАСС слова президента Финляндии.

Политик назвал историческим вступление Финляндии и Швеции в альянс: «Швеция и Финляндия вместе делают исторические шаги. Членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность и укрепит ответственный, сильный и стабильный скандинавский регион. Мы предпринимаем эти исторические шаги из-за жестокой войны».

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям, в частности членов террористической ПКК. Другой причиной, почему Турция не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также рекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.