Индия закупила рекордный объем российской нефти

Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию в апреле, в ближайшие месяцы объемы будут расти, поскольку низкие цены стимулируют спрос со стороны Индии, сообщает издание Times of India со ссылкой на торговые источники.

"Согласно данным, предоставленным торговыми источниками, доля России в закупках нефти в Индии выросла до рекордных 6%, около 277 тысяч баррелей в сутки в апреле по сравнению с примерно 66 тысячами баррелей в сутки в марте, когда она занимала десятое место", — пишет издание.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком нефти в Индию остается Ирак, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, доля нефти из Африки в общем объеме импорта нефти в Индию снизилась примерно до 6% в апреле с 14,5% в марте, в то время как доля американской нефти сократилась почти вдвое — до 3%. Сорта из Азербайджана, России и Казахстана составили в апреле около 11% импортируемой Индией нефти по сравнению с примерно 3% в марте. Доля ближневосточной нефти выросла с 68% до 71%.