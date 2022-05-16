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Как сообщалось ранее, 17 мая начался двухдневный визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в Турецкую Республику. В рамках визита азербайджанской делегации состоялась встреча с руководством Министерства здравоохранения Турции. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектах.

Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что двусторонние дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах: «Азербайджано-турецкие братские отношения, построенные на таких прочных основах, как общие исторические и национально-духовные ценности наших народов, являются наглядным показателем нашего единства и солидарности». Было подчеркнуто, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин поспособствует еще большему развитию и укреплению связей между странами. Турецкий министр подчеркнул, что, как и во всех сферах, между Азербайджаном и Турцией налажено тесное сотрудничество в области здравоохранения. Коджа отметил, что Азербайджан и Турция входят в число стран, добившихся значительных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа: «Наша совместная борьба с COVID-19 со стремительно распространяющимся по миру с 2020 года подходит к успешному завершению». Фахреттин Коджа пригласил своего азербайджанского коллегу на Турецкий медицинский всемирный конгресс, который состоится в Стамбуле в октябре этого года.

Выразив признательность за теплый прием, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сегодня в мире нет двух таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан: «Наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности. Турция и Азербайджан оказывали друг другу поддержку в самые трудные периоды своей истории. Турция и Азербайджан в самые сложные периоды своей истории оказывали друг другу поддержку». Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между двумя братскими странами, является образцовым: «На протяжении многих лет ведется плодотворная работа по укреплению сотрудничества в сфере медицины. Так, за последние годы были приняты важные решения по взаимодействию между странами в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов. В настоящее время Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает примерно с 20 престижными вузами Турции, реализуются совместные проекты. Кроме того, организуются взаимные визиты специалистов и врачей наших стран для участия в обмене опытом и мероприятиях по повышению квалификации». Было подчеркнуто, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Министерства здравоохранения Азербайджана: «У нас было много дискуссий и встреч с нашими турецкими коллегами в области цифрового здравоохранения, и мы чувствуем их поддержку». Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, министр здравоохранения Азербайджана отметил, что за этот период сотрудничество между двумя странами стало более интенсивным.