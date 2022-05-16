Армения готовится к подписанию документов для железнодорожного сообщения с Азербайджаном

На заседании правительства 17 февраля было заявлено, что исполнительная власть переформулировала проект «Север-Юг», превратив его в «Север-Юг / Восток-Запад» или «Армянский перекресток». Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что проект будет реализовываться быстрыми темпами. Он также отметил, что в ближайшее время ожидается подписание документа о возобновлении работы железной дороги Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз.

В правительстве Армении надеются в ближайшее время подписать документы таможенного и пограничного контроля с Баку и Тегераном в результате продолжающихся переговоров о возобновлении работы железных дорог в Азербайджан и Иран.

В ответ на запрос Радио Азатутюн, о каком документе идет речь, в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна сегодня сообщили некоторые подробности: «Когда речь идет об инфраструктуре регионального значения, очевидно, что в связи с ее дальнейшей эксплуатацией должны быть урегулированы отношения с соседними странами, которые, в свою очередь, своей инфраструктурой присоединяются к этой инфраструктуре. В данном случае это Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика. Соответственно, все вопросы, касающиеся таможенного и пограничного контроля, которые в настоящее время не урегулированы между сторонами, подлежат урегулированию. Естественно, параллельно со строительными работами должны быть регламентированы планы и график работ, чтобы в полной мере использовать инфраструктуру. На данный момент никакой документ еще не подписан, но мы надеемся, что такой документ будет согласован и подписан в ближайшее время».

В аппарате армянского вице-премьера также подробно рассказали, какая работа на данный момент проделана на армянской стороне для восстановления армяно-азербайджанского железнодорожного и автомобильного сообщения.

«Решением премьер-министра от 14 января 2022 года для эффективной реализации программы восстановления участка железной дороги от Ерасха до Азербайджанской Республики и Мегринского участка была создана рабочая группа во главе с советником премьер-министра Арташесом Туманяном. На основе предложения вышеуказанной рабочей группы фонд «Армянский национальный архитектурно-строительный университет» осуществил инженерно-геодезические и инструментальные исследования армянских участков указанной железнодорожной инфраструктуры. На данный момент лабораторная работа Фонда завершена, подготовлены соответствующие отчеты, которые переданы в рабочую группу и в Министерство территориального управления и инфраструктур», - говорится в ответе.

Напомним, что первое заседание трехсторонней комиссии, созданной для возобновления региональных путей сообщения, в составе вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева состоялось в январе прошлого года в Москве.

В правительстве Армении подвели итоги того, что было сделано за предыдущие полтора года. «В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров были созданы две подгруппы, которые в контексте разблокирования транспортного сообщения в регионе на техническом уровне изучили технико-инфраструктурные возможности, связанные с международными перевозками, вопросы пограничного, таможенного и других видов контроля, в рамках нормативно-правовой базы СНГ, а также регулировок других многосторонних международных договоров и конвенций, к которым присоединилась или стороной которых является Армения. В этом же контексте оценивались экономические и логистические эффекты возможных соединений с транспортной инфраструктурой других стран региона», - отметили в аппарате Мгера Григоряна.