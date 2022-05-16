Вот уже год, как страны Евросоюза стонут под тяжестью цен на газ, обвиняя в этом Россию. В то же время европейские потребители азербайджанского газа, напротив, всем довольны, утверждая, что на сегодняшний день газ из Азербайджана – самый дешевый на еврорынке. Даже несмотря на то, что объемы поставок российского газа несопоставимо выше, что должно было по всем законам экономики обусловить более дешевые рыночные цены. Действительно, в континентальной Европе стоимость газа все еще остается высокой, хотя и опустились ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. Это связано как со сравнительно небольшими поставками из России, так и с опасениями, что отсутствие стабильности в газовых отношениях сохранится на длительный срок.

В то же время в Великобритании, к примеру, газ обходится потребителям на сотни долларов дешевле, хотя обычно «островные» цены на «голубое топливо» мало чем отличались от континентальных. Секрет прост: в Великобритании при годовом потреблении 50 миллиардов кубометров мощность терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) составляет 80 миллиардов кубометров. При этом потребность британцев в СПГ намного ниже, поскольку у них есть и собственная добыча, и поставки из Норвегии. Но беда в том, что Великобритания не может воспользоваться этим преимуществом для продажи излишков газа на континент, поскольку располагает небольшим объемом подземных газохранилищ (ПГХ), которые, к тому же, заполнены уже на 90 процентов.

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда избыток импорта СПГ в Великобритании не может попасть на континентальный рынок, хотя их и связывают два двусторонних газопровода общей мощностью в 30 миллиардов кубометров. Вот к чему приводит порой совокупность поспешных политических решений и неточности в логистических расчетах!

Недостаток ПГХ – бич стран Евросоюза, которые лишь несколько дней назад стали согласовывать свои позиции по вопросам хранения газа, направив соответствующие предложения в Европарламент. Теперь европейцам предстоит определить правила подземного хранения газа, а также возможности учета запасов СПГ. Понятно, что не все страны ЕС имеют на своей территории хранилища, однако доступ к запасам газа других стран Евросоюза, равно как и бремя финансовых обязательств по их наполнению, будут распределяться пропорционально.

Срок действия соответствующих обязательств, предусматривающих также исключения для Кипра, Мальты и Ирландии, не связанных напрямую с газовой системой ЕС, истечет 31 декабря 2026 года.