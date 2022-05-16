Евросоюз не идет на долгосрочные соглашения с Азербайджаном наш комментарий
Вот уже год, как страны Евросоюза стонут под тяжестью цен на газ, обвиняя в этом Россию. В то же время европейские потребители азербайджанского газа, напротив, всем довольны, утверждая, что на сегодняшний день газ из Азербайджана – самый дешевый на еврорынке. Даже несмотря на то, что объемы поставок российского газа несопоставимо выше, что должно было по всем законам экономики обусловить более дешевые рыночные цены. Действительно, в континентальной Европе стоимость газа все еще остается высокой, хотя и опустились ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. Это связано как со сравнительно небольшими поставками из России, так и с опасениями, что отсутствие стабильности в газовых отношениях сохранится на длительный срок.
В то же время в Великобритании, к примеру, газ обходится потребителям на сотни долларов дешевле, хотя обычно «островные» цены на «голубое топливо» мало чем отличались от континентальных. Секрет прост: в Великобритании при годовом потреблении 50 миллиардов кубометров мощность терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) составляет 80 миллиардов кубометров. При этом потребность британцев в СПГ намного ниже, поскольку у них есть и собственная добыча, и поставки из Норвегии. Но беда в том, что Великобритания не может воспользоваться этим преимуществом для продажи излишков газа на континент, поскольку располагает небольшим объемом подземных газохранилищ (ПГХ), которые, к тому же, заполнены уже на 90 процентов.
В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда избыток импорта СПГ в Великобритании не может попасть на континентальный рынок, хотя их и связывают два двусторонних газопровода общей мощностью в 30 миллиардов кубометров. Вот к чему приводит порой совокупность поспешных политических решений и неточности в логистических расчетах!
Недостаток ПГХ – бич стран Евросоюза, которые лишь несколько дней назад стали согласовывать свои позиции по вопросам хранения газа, направив соответствующие предложения в Европарламент. Теперь европейцам предстоит определить правила подземного хранения газа, а также возможности учета запасов СПГ. Понятно, что не все страны ЕС имеют на своей территории хранилища, однако доступ к запасам газа других стран Евросоюза, равно как и бремя финансовых обязательств по их наполнению, будут распределяться пропорционально.
Срок действия соответствующих обязательств, предусматривающих также исключения для Кипра, Мальты и Ирландии, не связанных напрямую с газовой системой ЕС, истечет 31 декабря 2026 года.
И пока северо-запад Европы пытается справиться с проблемой дефицита «голубого топлива», с юго-востока континента на помощь потребителям спешит Азербайджан. Строительство линейной части интерконнектора Греция – Болгария (IGB) уже завершено, проведено тестирование на целостность трубопровода по всей его протяженности, продолжается проверка качественных характеристик, а на газоизмерительной станции близ Стара-Загоры ведутся отделочные работы, завершенные на 94 процента.
На территории Болгарии трубопровод уже подключен к национальной газотранспортной сети Bulgartransgaz. Здесь ждут скорейшего завершения строительных работ и проведения испытаний с реальными объемами газа по всему маршруту трубопровода, который будет ежегодно поставлять в Болгарию 3 миллиарда, а после установки дополнительной компрессорной станции – 5 миллиардов кубометров газа.
В этой связи уместно вспомнить, что еще до вторжения России в Украину Киев предлагал Азербайджану свои газохранилища. В ходе VIII министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку Ярослав Демченков, замминистра энергетики Украины по евроинтеграции, заявил, что подземные хранилища газа Украины и ЮГК будут способствовать энергетической безопасности Европы. По его словам, использование огромных возможностей ПГХ в Украине может помочь и увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС, и усилить надежность поставок природного газа в регион.
Власти Азербайджана заинтересовались этим проектом, однако вторжение России в Украину внесло свои коррективы.
В результате Европе сегодня необходимо самой позаботиться о хранилищах газа. Парадоксально, но в ситуации, когда в ЕС наблюдается острая нехватка подземных газохранилищ, Евросоюз не идет на долгосрочные соглашения по поставкам газа, в том числе с Азербайджаном. А своповые поставки, на которые Брюссель делает ставку, ограничивают экспорт больших объемов и создают условия для всякого рода спекулятивных операций.
Вот и не опускаются целый год цены на газ!
Понятно, что мы отнюдь не горим желанием ставить России «лайки» за её сложную игру, направленную на поддержание в Европе высоких цен на газ. Но позиция ЕС в данном вопросе тоже заслуживает глубокого анализа и признания объективных факторов.
В противном случае задача обеспечить европейцам газовую безопасность представляется максимально сложной, если вообще осуществимой.