Пашинян и Алиев поедут к Путину

«Россия продолжает системную работу на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем при возникновении необходимости организацию очной встречи. Ранее 12 мая в Душанбе Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении». Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что учрежденная в декабре 2021 года консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция) – востребованный и перспективный механизм.

«В наших планах активно его использовать для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей», - сказал Руденко.