Сахиба Гафарова: Армения не предпринимает реальных шагов для подписания мирного договора

«Азербайджан – одна из самых загрязненных минами стран, которая получает наименьшую финансовую помощь от международных организаций». Об этом, выступая на третьей Генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества, заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, Армения заявила о принятии предложения Азербайджана по мирному договору, но не предпринимает реальных шагов для подписания мирного договора.