Япония и США пообещали «сдерживать» Китай

Япония и США начали подготовку заявления, в котором обещается, что две страны будут сотрудничать в целях «сдерживания» и реагирования на Китай, сообщает Reuters со ссылкой на газету Nikkei.

Заявление готовится в преддверии встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, намеченного на 23 мая.

Байден посетит Республику Корея и Японию с 20 по 24 мая. Отмечается, что в каждой стране он проведет двусторонние встречи с местными лидерами. В Токио президент США также встретится с лидерами Австралии и Индии.