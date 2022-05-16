Ходатайство о привлечении Пашиняна к ответственности направлено в Военную прокуратуру Армении

«Ходатайство о привлечении премьер-министра Армении Никола Пашиняна в качестве обвиняемого отложено». Об этом заявил представитель родственников военнослужащих, погибших в ходе второй карабахской войны, адвокат Ваан Ованнисян.

По его словам, ходатайство о задержании армянского премьера было направлено из Генпрокуратуры в Военную прокуратуру.

Адвокат также сообщил, что Никол Пашинян все еще не допрошен в качестве подозреваемого в Генпрокуратуре Армении, хотя ранее сообщалось, что глава армянского правительства дал показания. Это вызвало недовольство родителей погибших военнослужащих.